LAVOIE, Gaétan



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mars 2023, est décédé à l'âge de 76 ans, monsieur Gaétan Lavoie, fils de feu monsieur Horace Lavoie et de feu madame Jeanne-D'Arc Pouliot. Gaétan demeurait à Lévis, secteur St-Romuald, et au secteur Bras du Nord, Zec des Passes. Il laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Marthe Ouellet; ses deux enfants Audrey et Sébastien; ainsi que ses petits-enfants Matthys et Dorothée. Il laisse avec tristesse ses soeurs : Nicole (Fernand Belleau), Lise (Serge Fortier), Monique, Carole (Pierre Brunet), Jocelyne (Jacques Lavoie) et Sylvie (Luc Simoneau); ses frères : Claude (Ginette Michaud) et Jacques (Danielle Couture). Gaétan laisse aussi dans le deuil ses amis de la région de Québec et de la région du Lac St-Jean. Les proches de Gaétan vous remercient pour votre support et également tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. La famille vous accueillera au :le vendredi 14 avril de 18 h jusqu' à 21 h, ainsi queà compter de 9 h.