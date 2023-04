RIOUX, Jean-Guy <I> Directeur de funérailles </I> <I> (Trois-Pistoles </I>)

RIOUX, Jean-Guy



Directeur de funérailles

(Trois-Pistoles )



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Guy Rioux, fondateur du Centre funéraire Jean-Guy Rioux et membre émérite de la Corporation des thanatologues du Québec. Il a aussi opéré, durant de nombreuses années, un service ambulancier dans Les Basques et à St-Fabien de Rimouski (Ambulance 24-24). Il nous a quittés subitement le 30 mars dernier, au C.H. de Trois-Pistoles à l'âge de 91 ans et 2 mois. Il était le fils de feu Charles-Eugène Rioux et de feu Marie-Jeanne Dubé. Il demeurait à Trois-Pistoles et était natif de Mont-Joli. Il laisse dans la peine son épouse des 64 dernières années, Émilie Ross; ses enfants : Nelson (Marie Belzile) et Nancy (Léo Pacheco), ainsi que son unique petite-fille qui le comblait de bonheur, Laurence (Gabriel Marquis-Pelletier). Il était également le frère de : Béatrice (feu Jean-Paul Paquin), feu Armand (feu Anita Riou), feu Yves (feu Jeannette Savard), feu Hervé (feu Thérèse Desrosiers), feu Roger (feu Thérèse Santerre), feu Thérèse (feu Jacques Maurice Larrivée), feu Rolland (feu Colette Paré) et Charles-Henri (Paulette Paré); il laisse dans le deuil les membres des familles Rioux et Ross; de nombreux neveux et nièces et autres parents et amis (es). Nous vous accueillerons aude 11h à 14h45.La mise en terre se fera dans le lot familial du cimetière de Trois-Pistoles à une date ultérieure. Nous tenons à remercier le Dr Raymond et toute son équipe de l'unité 1-A du CHSLD de Chauffailles pour l'énergie consacrée à le rendre confortable. Puis la Dre Pelletier, son équipe de soins ainsi qu`à " son " Rosaire du 3ième étage du CH de Trois-Pistoles pour leur attention et leurs bons soins. Si vous le souhaitez, des dons à sa mémoire peuvent être fait à la Fondation du Réseau de la santé des Basques, lui qui a participé à sa création : 550, rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles, Qc., G0L 4K0. Tous ceux qui l'ont connu se souviendront de lui comme une force de la nature, un homme généreux, positif, résilient et adorant la vie! La direction des funérailles a été confiée au