ROBERGE, Jeannine Paquet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Dame Jeannine Paquet, épouse de feu Gérard Roberge. Fille de feu Joseph Paquet et de feu Marguerite Boucher, elle était la sœur de feu Raymond Paquet. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dany (Régis Genest), Alain (Sarah Brassard), ses petits-enfants : Alex Vallières (Sophie Voyer), Gabrielle Roberge-Chabot (Oswaldo Ramos Pillaca), Blanche Roberge-Chabot, ses arrière-petits-enfants : Adrianna Dubé et Louana Munay Ramos-Chabot, ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marguerite Roberge (feu Jacques Lachance), feu René Roberge (Una Caron), feu Paul Roberge (feu Louise Lacroix), Réal Roberge (Gisèle Lacasse), Yvette Roberge (feu Ivan Martin), Jérôme Roberge (Louise Bergeron), Denise Roberge (Robert Fontaine), feu Guy Roberge, Daniel Roberge et Michel Roberge (Dany Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que les docteurs Christophe Hamel et Marie-Ève Girard pour leur dévouement et leur accompagnement marqué par la compassion et le respect. Un grand merci également au personnel du 3e étage de la Résidence St-Antoine pour avoir réussi à l'accompagner, pendant son séjour, dans la chaleur, le plaisir et la sensibilité. Merci aussi à M. André Gauvin pour avoir toujours compris que le bien-être de notre mère était plus important que tout. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis pour le département des Soins Palliatifs https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/ ou à la Société du Parkinson (Chaudière-Appalaches) https://prqca.ca/faire-un-don/La famille recevra les condoléances au complexele samedi 15 avril 2023 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 16 avril 2023 à compter de 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".