GAGNON JACQUES, Aline



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Aline Gagnon, épouse de feu monsieur Jean Jacques. Fille de feu dame Eugénie Caron et de feu monsieur Georges Gagnon, elle demeurait à L'Islet. Elle était la mère de feu Daniel (Jacinthe Leclerc) et de feu André; la grand-mère de Jonathan (Catherine Cauchon) et l'arrière-grand-mère de Lucas et Kara. Elle était la sœur de : feu Jeanne d'Arc, feu Madeleine, feu Raynald (Colette St-Pierre), Raymond, feu Lise, Jean-Claude, Edmond, feu Paul-André, Angèle, Marguerite (feu Yvon Gaudreault) et Céline (Réjean Martel). de la famille Jacques : feu Robert (Monique Collin), feu Jacqueline (feu Marcel Lachance). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-caLes membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 15 avril 2023 à compter de 9h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de L'Islet.