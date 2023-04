MIRON, Maurice



À l'hôpital de St-Jérôme, le 6 mars 2023 est décédé Maurice Miron à l'âge de 92 ans. Né le 19 novembre 1930, il était l'époux en premières noces de feu madame Gabrielle Émond et en secondes noces de madame Lise Fortin et le fils de feu monsieur Denis Miron et feu madame Bernadette Larose. Outre son épouse madame Lise Fortin, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Alain Fellice), Pierre (Nancy Roussy), Benoit (Sophie Lefebvre), Andrée (Michel Bourret); ses petits-enfants : Samuel, Flavie, Dani, Alexanne, Katrina, Myriam, Catherine, Simon et David, ses frères et soeurs : feu René (Geannine Giasson), feu Cécile (Réginald Charbonneau), feu Marie-Claire (Henri Dumas), feu Philippe (feu Louise Sauvé), feu Lise (feu Jean Jodoin), feu Gilberte (André Cardinal), feu Robert (Lise Gratton), Jean-Guy (Jacqueline Albert); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Émond : Arthur (feu Pierrette Chaput), feu Jean-Guy (Jacqueline Tremblay), feu Gilles (feu Jeannine Hamelin), feu Margot (feu Pierre Martel), Claude (Johanne Masse), feu Roland, feu Jacqueline (Raymond Bonneau). Il laisse également dans le deuil les enfants de son épouse : Sylvie Adam (Patrick Barraye), François Adam (Alexandra Deziel); les petits-enfants de son épouse : Cédrik Adam (Valérie Vallières), Mélyna Renaud, Abigaelle Adam; beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortin : feu Réal (Rolande Boucher), Jean-Claude (Gabrielle Bélanger), Jean-Yves (Micheline Racine), Murielle (Placide Thibault), Warrens (Kathleen Raté) et Marjolaine (Guy Fortin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :Ses cendres seront déposées au cimetière Repos St-François D'Assise de Montréal à une date ultérieure.