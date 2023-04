MORIN-GIROUX, Rosa



Au centre d'hébergement Au cœur du Bourg, le 27 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Rosa Morin, épouse de monsieur Claude Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Morin et de feu madame Thérèse Baillargeon. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au Columbarium Wilbrod Robert. Madame Morin laisse dans le deuil son époux Claude Giroux ; ses fils Jean-François et Sébastien ; ses petits-enfants : Léane, Aurélie, Rafaële, Delphine, William; ses frères et sœurs : Michel (Céline Ferland), Gilles (Pierrette Blais), Carmelle, Louise (Claude Paquet), Micheline (Réjean Blais) et feu Réjean (Diane Rioux); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu André (feue Lucienne Dumont), feu Père Jacques, feue Sœur Louise d.m.a., Jean (Jocelyne Bégin), feu Paul (Denise Malenfant), feu Guy (Hélène Côté), Francine, Daniel (Francine Picard), Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Projet novateur du Pavillon au Cœur du Bourg ainsi qu'aux familles Morin et Giroux pour leur dévouement et leur support au cours des dernières années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Groupe spirale (Organisme de solidarité internationale) https://www.groupe-spirale.org/faire-un-don