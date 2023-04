PENWARN, Nicole Guenette



À Lévis, le 28 mars 2023, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Nicole Guenette, conjointe de feu monsieur Côme Boucher, fille de feu madame Gabrielle Lemieux et de feu monsieur Charles Guenette. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Margaret Penwarn, Lyzann Penwarn, Mathieu Boucher (Julie Ferland); ses petits-enfants : Cindy, Sonia, Laurianne, Olivier, Michael et Valérie-Anne; ses frères et sœurs: feu Benoit (Lucille Cloutier), feu Céline (Jean-Marc Gagné), feu Daniel et Lucie (Léo Boutin); les enfants de son conjoint : Louise (Yvan Lavoie), Nancy (Robert Dorais) et Steven (Christine Guérin), ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Un grand remerciement au Dr Sylvain Lessard pour ses soins assidus, à Maude Dutil et Anne-Marie Larochelle, ainsi qu'à ses précieux amis, Germain Leclerc, Claire Marois, Pierrette et Diane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira, téléphone : 450 795-3725, site web : www.mira.ca.