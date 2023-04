TROTTIER, Marie-Paule Couture



À la Résidence Côté Jardins, est décédée le 18 mars 2023, Madame Marie-Paule Couture Trottier, à l'aube de ses 94 ans. Elle était la fille de feu Henri Couture et feu Antoinette Couture. Elle était l'épouse de feu Maurice Trottier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son fils unique Pierre Trottier (Janine Gagnon); ses petites-filles : Sarah-Claude Trottier (Charles Daigle), Anne-Sophie Trottier (Raphael Bélanger); son arrière-petite-fille Victoria Daigle; ses frères et soeurs : feu Jean-Marc Couture (feu Éva Charest ), feu Pierrette Couture, Jacques Couture (Ginette Roy), Claude Couture (feu Denise Simard), Suzanne Renaud (feu André Couture); la famille Trottier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Un gros merci à tous les employés de la résidence Côté Jardins du 4e étage (côté Château) pour tous les bons soins apportés. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec téléphone 418-527-4294 www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.