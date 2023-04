30 émissions à mettre à l’agenda

Le beau temps est arrivé, mais l’offre télé est toujours dynamique. Si la fiction est un peu moins présente sur nos ondes en cette saison, les rendez-vous culturels et les téléréalités sont bien installés. Plusieurs nouveautés se sont aussi fait une place dans la programmation, dont voici les grandes lignes.

Bonsoir bonsoir !

Photo fournie par ICI Télé

Jean-Philippe Wauthier amorce sa 6e saison à la barre du talk-show quotidien. Les artistes qui font l’actualité défileront dans son salon dans une ambiance conviviale. Plusieurs nouveaux collaborateurs s’ajoutent à la lignée déjà bien garnie : Maude Landry, Anne-Élisabeth Bossé, Kim Lévesque-Lizotte, Léane Labrèche-D’or, Suzie Bouchard, Marie-Chantal Perron, Billy Tellier, Jessica Barker, France D’Amour et Xavier Watso.

Du lundi au jeudi 21 h sur ICI Télé

Sucré, salé

Photo fournie par TVA

Grosse nouveauté pour ce populaire magazine culturel quotidien : Mélanie Maynard en prend les commandes. Intervieweuse aguerrie, sans filtre et spontanée, elle devient, pour la 22e saison, la première femme à occuper le créneau. Qui dit nouvelle animatrice dit sans doute nouveaux collaborateurs, nouveaux concepts d’entrevues, nouvelle approche. Chose certaine, elle saura mettre ses invités à l’aise, poser des questions à l’extérieur de la boîte et nous divertir.

Du lundi au vendredi 18 h 30 à TVA dès le 22 mai

Le fabuleux printemps de Marie-Lyne

Photo fournie par Noovo

Marie-Lyne Joncas est de retour pour une deuxième saison avec ses entrevues disjonctées et ses décors diversifiés. À l’aise dans ce rôle, Marie-Lyne entraîne ses invités dans des zones moins convenues et les encourage à lâcher leur fou pour notre plaisir. Ève Côté, Sacha Bourque, Marie-Josée Gauvin, Samian, Geneviève Schmidt, Preach, Félix-Antoine Tremblay et la gagnante de Big Brother Célébrités Mona De Grenoble répondent présents encore cette année.

Du lundi au jeudi 18 h 30 sur Noovo

Y’a du monde à messe

Photo fournie par Télé-Québec

La chorale gospel reprend du service pour une 7e saison afin d’enchanter ce lieu mystique où Christian Bégin accueille les invités qu’il nous fait découvrir. Si un lien unit les élus, on apprécie aussi bien le dévoilement que les rencontres. Les plus connus y choisissent souvent des angles qu’on leur connaît moins alors que la lumière se fait souvent sur des gens qu’on sort de l’ombre et qui accomplissent des choses extraordinaires. Juste avant les échanges, l’animateur nous propose des rendez-vous intimistes avec La grande messe. Plus posé, il prend le temps de réfléchir sur de grandes questions avec des invités de choix qui ont accepté une retraite avec lui. Heureusement pour nous, c’est loin d’être une retraite silencieuse.

Vendredi 21 h à Télé-Québec dès le 12 mai

Les chefs

Photo fournie par ICI Télé

Ils sont de retour pour une 12e saison et relèveront des défis spectaculaires qui mettront leurs connaissances et leur savoir-faire à l’épreuve. Élyse Marquis anime avec finesse et empathie la compétition. Elle sait poser les bonnes questions aux juges pour faire en sorte que l’on connaisse bien les défis de chacun. Colombe St-Pierre est une mentore formidable. Son plaisir dans une cuisine est contagieux. Jean-Luc Boulay, Normand Laprise, Pasquale Vari et Isabelle Deschamps Plante sont toujours pertinents. La brigade est prête pour nous garder bien allumés.

Lundi 10 h sur ICI Télé

Arrive en campagne

Photo fournie par TVA

Bob le chef anime la 8e saison de ce rendez-vous où le monde de la ferme est présenté à des urbains néophytes. Dans chaque épisode, il nous fait découvrir un secteur agricole : œufs, lait, fruits, légumes, céréales, viandes. C’est l’occasion de comprendre d’où viennent les aliments que nous avons sur nos tables et quels défis leur présence représente. C’est une immersion simple et chaleureuse.

Mercredi 19 h 30 à TVA dès le 3 mai

Chefs de bois

Photo fournie par TVA

Les chefs les plus audacieux, qui veulent hausser le niveau de difficulté, s’inscrivent à cette compétition qui mêle bouffe, épreuves et survie. Nous sommes en pleine forêt. Pour avoir accès à leurs ingrédients, les chefs doivent se surpasser et sortir sans contredit de leur zone de confort. Ils doivent faire preuve de débrouillardise et de créativité. Alors que la 2e saison débarque à TVA, la 3e vient de s’amorcer sur VRAI, animée par Mathieu Baron. C’est au chef Martin Picard qu’incombe le privilège de juger les plats impressionnants apprêtés dans l’adversité.

Mercredi 21 h à TVA dès le 31 mai

Un chef à la cabane

Photo fournie par Télé-Québec

On apprenait récemment que cette 11e saison serait la dernière. Pour conclure cette expérience qui tourne autour du sirop d’érable, Martin Picard s’est rendu en France où sa passion pour la cuisine s’est développée, et en Allemagne où l’érable est travaillé d’une façon particulière. Ce sera l’heure des bilans alors que les projets continuent à se multiplier à la cabane.

Vendredi 20 h à Télé-Québec

Dans l’œil du dragon

Photo fournie par ICI Télé

Pour sa 12e saison, l’émission fait peau neuve : nouveau décor, nouveau logo, mais les dragons Isabèle Chevalier, David Côté, Nicolas Duvernois, Christiane Germain et Georges Karam sont toujours au rendez-vous. Les entrepreneurs aux créations variées (du diamant éthique en passant par les produits alimentaires zéro gaspillage ou des matelas) ont dix semaines pour se faire connaître, séduire les investisseurs et nous faire adopter leurs inventions.

Mercredi 20 h sur ICI Télé

La magie des stars

Photo fournie par TVA

Même les plus sceptiques finissent par se faire prendre par la magie. Pour une 5e saison, une douzaine de personnalités connues tenteront de nous mystifier grâce à des numéros originaux conçus pour eux sous la gouverne du magicien aguerri Nicolas Gignac. En plus de nous en mettre plein la vue, ils vont essayer de se démarquer aux yeux des juges Alain Choquette et Mariana Mazza, et de leurs invités. Guy Jodoin anime ce rendez-vous festif.

Dimanche 18 h 30 à TVA dès le 28 mai

L’île de l’amour

Photo fournie par TVA

Changement de garde du côté des sexy insulaires pour cette 3e saison. On inverse les rôles, une première dans l’histoire de Love Island. C’est à Olivier Dion, un homme, qu’on a confié l’animation, et à Geneviève Schmidt, une femme, que revient le rôle de commentatrice. On nous promet d’autres nouveautés pour nous surprendre. Il fait toujours chaud à la villa de Las Terrenas où les célibataires tenteront de trouver l’amour sans trop de trahison et de jalousie.

Du lundi au jeudi 21 h à TVA

Les poilus

Photo fournie par ICI Télé

Le Dr Sébastien Kfoury marque un doublé ce printemps. Pour une 3e saison, il s’installe sur ICI TOU.TV EXTRA avec sa série documentaire qui nous entraîne dans le quotidien de sa clinique vétérinaire. Il sera question notamment de génétique, d’allergies et d’anxiété animales. Et pour une 6e saison, il retrouve le studio de son talk-show animalier, Les poilus. Marie-Lyne Joncas, Catherine Trudeau, Philippe Laprise, Élise Guilbault, Sam Breton figurent parmi les invités de la saison.

Dimanche 19 h sur ICI Télé

Des idées de grandeur dans ma cour

Photo fournie par Eve B. Lavoie

Envie d’inspiration pour effectuer de petits ou de grands changements dans votre cour ? Félix-Antoine Tremblay investit avec ses complices des espaces extérieurs allant d’un terrain à un balcon en passant par la terrasse, afin de combler les attentes de ses participants et d’offrir un milieu de vie agréable et bonifié pour savourer l’été. Les conseils y sont toujours accessibles et les résultats assez surprenants. Un format qui en est à sa 9e saison.

Mardi 19 h 30 à Canal vie

Les testeurs

Photo fournie par BellMedia

C’est le grand retour de nos testeurs favoris : Patrice Bélanger et Étienne Boulay. Les deux amis sont des compétitifs reconnus et assumés qui aiment relever les défis. Ils faisaient le bonheur des jeunes il y a près de 10 ans à Vrak. Les voici plus mûrs, mais toujours habités de cette énergie juvénile qu’on aime. Ils font preuve d’audace pour affronter de nouvelles expériences, répondre à nos questions et repousser les limites dans cette mouture. Mais ils revisiteront aussi des tests marquants d’il y a 10 ans, question de voir s’ils arriveront aux mêmes résultats ou si l’expérience est payante.

Jeudi 21 h à Z

Un gars, une fille

Photo fournie par ICI Télé

Un retour aussi satisfaisant qu’inattendu. Guy A. Lepage et Sylvie Léonard ont accepté de se réapproprier leurs alter ego 25 ans après leur création. On les retrouve avec les mêmes taquineries et avec leurs réflexions sur le monde dans lequel ils vivent. Guy et Sylvie forment un couple de son temps, qui a évolué, qui s’est adapté. On s’y reconnaît toujours autant. Rappelons qu’Un gars, une fille est le format scripté le plus adapté au monde.

Du 24 au 27 avril 19 h sur ICI Télé

L’air d’aller

Photo fournie par Télé-Québec

Katerine (Catherine St-Laurent), Jimmy (Joakim Robillard), Gabriel (Antoine-Olivier Pilon) et Cindy (Noémie Leduc-Vaudry) sont quatre jeunes adultes qui vivent avec la fibrose kystique. Alors que Katerine est à un stade avancé de la maladie et espère une greffe, les amis sont animés par une urgence de vivre. Ils multiplient les occasions pour repousser les obstacles, oublier leurs peurs, accumuler les souvenirs. La série écrite par Jean-Christophe Réhel n’est ni médicale ni sombre, bien au contraire. Elle est lumineuse et pleine de folie et d’une belle solidarité. Sarah Pellerin signe une magnifique réalisation.

Jeudi 21 h à Télé-Québec

La Maison-Bleue

Photo fournie par ICI Télé

Troisième et ultime saison de cette comédie politique cinglante qui nous transporte dans une ère où le Québec est une république menée par un président impulsif, jovial et en perte de popularité. Jacques Hamelin (Guy Nadon) se rend compte qu’il n’a rien fait de grand pour sa patrie. Il demande ainsi à ses plus proches collaborateurs, Karine (Geneviève Schmidt) et Arseneault (Simon Beaulé-Bulman) de lui trouver un projet qui passera à l’histoire. Le 2e épisode fait état d’une panne d’électricité majeure, un timing parfait qu’il aurait été difficile de calculer. La série a été créée par Daniel Savoie et Ricardo Trogi qui en assure aussi la réalisation.

Lundi 19 h 30 sur ICI Télé

Eaux turbulentes

Photo fournie par John Major

Série policière qui se déroule dans le nord de l’Ontario, on y suit les enquêtes de la sergente-détective Marianne Desbiens (Hélène Florent). Dans cette 2e saison, elle se penche sur la mort suspecte de la fille d’un homme d’affaires influent le jour même où elle devait épouser le partenaire financier de ce dernier. Ce qui aurait pu sembler accidentel mène la détective sur la piste d’un crime haineux. Parallèlement, un projet immobilier suscite la grogne auprès de communautés autochtones. Le fils de Marianne (Jacob Whiteduck-Lavoie) est encouragé par son père (Charles Bender) à militer pour protéger le territoire. La série est écrite par Michelle Allen et réalisée par Jim Donovan.

Mardi 20 h sur ICI Télé

Survivor Québec

Photo fournie par Noovo

La téléréalité la plus ancienne (42 saisons) connaît son adaptation québécoise. Menée par Patrice Bélanger, on y suit des concurrents qui ont le couteau entre les dents. Ils étaient 20 à avoir été parachutés dans la splendeur des paysages des Philippines. Ils forment actuellement deux équipes, Tiyaga et Kalooban, affrontent les épreuves en groupes et tentent de remporter des privilèges (pour diversifier ou faciliter leur survie) ou l’immunité pour éviter l’élimination au conseil. Sous peu, ils formeront une même alliance et devront jouer les uns contre les autres pour qu’un seul des joueurs devienne le grand gagnant de cette première édition.

Du lundi au jeudi 19 h et dimanche 20 h sur Noovo

Je viens vers toi

Photo fournie par Noovo

Marc Labrèche revient sur la chaîne où il a explosé comme animateur (souvenez-vous de La fin du monde est à 7 h). C’est bien évidemment un talk-show déjanté et pas conventionnel comme lui seul sait le faire. Un invité se greffe à lui dans chaque émission, qui traitera ou non d’actualité, au gré des fantaisies. Il y a des musiciens, des sketches et une pléiade de collaborateurs : Guylaine Tremblay, Sonia Vachon, Élise Guilbault, Fabien Cloutier, Preach, Pascale Renaud-Hébert, Ève Côté, Jo Cormier, Fabiola Nyrva Aladin, Matthieu, Pepper, Ricardo et même l’ancien maire de Québec, Régis Labeaume. Des soirées qui ne s’annoncent pas plates.

Mardi et mercredi 20 h sur Noovo

Si on s’aimait encore

Photo fournie par TVA

Après s’être intéressée aux célibataires et à leurs difficultés d’entretenir des relations stables, Louise Sigouin conseille cette fois-ci des couples qui sont à un tournant de leur relation. Cinq couples seront suivis durant six semaines afin de régler des enjeux qui ternissent leur quotidien, de décoincer des patterns, de briser des cycles d’insatisfaction. Si on dit que la vie de couple, c’est du travail, nous en serons ici témoins avec des gens qui ont envie de mettre toutes les chances de leur côté pour poursuivre leur bout de chemin ensemble.

Du lundi au jeudi 19 h à TVA

Ginette – ma vie

Photo fournie par TVA

La grande dame de la chanson, Ginette Reno, connaît un printemps occupé : un nouvel album, son 42e, et une biographie, ça valait la peine de s’asseoir avec elle pour en jaser. Ginette – ma vie est une rencontre-événement animée par Paul Arcand qui témoigne de 60 ans de carrière et d’un amour inconditionnel du public. En plus de se livrer avec toute l’authenticité qu’on lui connaît, Ginette interprétera quelques-unes de ses grandes chansons, accompagnée d’une douzaine de musiciens.

Dimanche 16 avril, 19 h 30 à TVA

Combien tu m’aimes ?

Photo fournie par BellMedia

Les couples sont à l’honneur dans cette nouvelle téléréalité quotidienne menée par Martin Vachon qui met à l’épreuve des duos solides. Chaque semaine, quatre couples sont invités dans une maison afin de tester leur amour. Tous les moyens sont bons pour les évaluer.

Du lundi au jeudi 19 h 30 sur Noovo

Cœur de trucker

Photo fournie par UNIS TV

Bonne idée que cette téléréalité amoureuse pour camionneur. Ils sont souvent seuls, ils passent de longues heures sur la route, mais aimeraient avoir quelqu’un qui les attend à la maison. P-A Méthot accompagne trois camionneurs et une camionneuse sur les routes du Québec et du Canada à la recherche de l’âme sœur. Au fil des émissions, différents candidats potentiels leur seront présentés. Avec eux, ils feront un bout de route ou une activité. Et peut-être verrons-nous des couples se former !

Jeudi 21 h sur Unis TV

Sortez-moi d’ici... mais pas tout de suite

Photo fournie par Évasion

Si vous êtes fans de Sortez-moi d’ici !, vous serez ravis de suivre Nathalie Simard et Marianne St-Gelais dans les splendeurs du Costa Rica où s’est tournée la populaire téléréalité. Si elles étaient confinées à leur campement, voilà que les deux ex-concurrentes devenues amies découvrent la culture et les activités que les Costaricains ont à offrir. Mais comme dans tout bon voyage, il y aura des imprévus pour pimenter un peu leur itinéraire.

Lundi 20 h à Évasion dès le 15 mai

Amour libre

Photo fournie par Moi&cie

Il n’y a pas qu’un seul modèle amoureux. Tout est possible et heureusement, notre société permet à chacun de vivre librement ses amours. Cette série menée par Debbie Lynch-White expose le couple dans toutes ses diversités. Il est question d’orientation sexuelle, d’identité de genre, mais aussi du « mieux-vivre » en relation. Dans chaque épisode, la comédienne ira à la rencontre d’un couple qui vit selon ses propres convictions.

Lundi 21 h sur Moi&cie

Partir autrement entre amis

Photo fournie par TV5

La franchise « partir autrement » a été d’avant-garde. Depuis ses débuts, puis avec la version « en famille », on nous a toujours sensibilisés à voyager d’une façon écoresponsable. S’il est difficile de se couper du monde pour des raisons environnementales, cette série inspire, nourrit notre ouverture sur le monde, ses cultures, ses gens. Cette nouvelle mouture permet à des duos de voyager entre amis. Les rencontres sont enrichissantes, les lieux magnifiques et on y encourage des gens qui ont à cœur leur coin de pays pour les bonnes raisons. Annie Brocoli et Joël Legendre, Roseline Filion et Meaghan Benefeito, Benoît McGinnis et Sophie Fouron, Patrice L’Écuyer et Gaston Lepage, Patricia Paquin et Francis Reddy, Simon Boulerice et Noémie Yelle, Maxime Leflaguais et Iannicko N’Doua sont entre autres les amis de cette première saison. Ils nous transportent en Guadeloupe, en Italie, en France, en Crète, en Équateur, aux Pays-Bas, à Sainte-Lucie et en Islande.

Jeudi 21 h à TV5

L’envers du décor

Photo fournie par CASA

Émilie Cerretti et Stéphane Larente forment un couple et sont propriétaires d’une entreprise de design qui mène plusieurs projets. On les suit donc dans la réalisation de plusieurs de ceux-ci tout en les accompagnant dans la dynamique de leur famille recomposée. Ils s’attarderont à quatre clients, dont les projets illustrent la diversité des possibilités, et entreprendront aussi la rénovation d’un projet personnel.

Lundi 20 h 30 à CASA dès le 22 mai

Le Jour J aux Îles-de-la-Madeleine

Photo fournie par BellMedia

Julie Snyder a toujours des projets. Après avoir rénové son condo, elle s’attaque à un autre chantier d’envergure. Propriétaire d’une maison aux Îles-de-la-Madeleine et amoureuse de ce coin de pays, elle a décidé d’acheter et de rénover un hôtel. C’est ce que nous suivrons dans cette série.

Mardi 21 h à Canal vie dès le 25 avril

Bulletin spatial

Photo fournie par Gaëlle Leroyer

Pierre-Yves Lord a toujours été fasciné par l’espace. Il nous propose une série documentaire de six épisodes qui retrace des événements importants de l’histoire spatiale. Il se questionne aussi sur l’impact de la conquête de l’espace sur nous, habitants de la Terre. Robert Lepage, David Saint-Jacques et Farah Alibay figurent parmi les gens rencontrés.