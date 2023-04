ROSS, Susan



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Susan Ross, qui nous a quittés subitement le 4 février 2023, à l'âge de 70 ans. Elle était la conjointe de Bernard Bilodeau et la fille de feu dame Madeleine Matte et de feu monsieur Wilbrod Ross. Elle demeurait à Verdun.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil son inconsolable conjoint, partenaire et complice des 21 dernières années, Bernard Bilodeau, son frère Denis Ross (Lise Paquin), ses belles-filles Brigitte Bilodeau (Gino East), Sophie Bilodeau (Mikaël Godmer), ses petits-enfants Juliette et Charles Godmer, ainsi que plusieurs cousines et cousins. Elle laisse également dans le deuil de nombreux ami(e)s avec qui elle a partagé loisirs, voyages et autres activités. Susan était une femme attachante, chaleureuse, rassembleuse et généreuse que nous chérirons éternellement. Nous tenons à remercier sincèrement les membres d'équipage du vol AC877 d'Air Canada du 4 février 2023 en provenance de Lyon pour leur intervention rapide et professionnelle, ainsi que les passagers de profession médicale à bord qui ont participé à la tentative de réanimation. Les marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à une fondation de votre choix, comme Susan l'aurait souhaité.