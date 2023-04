LACHANCE, Frédéric



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 21 mars 2023 à l'âge de 45 ans, nous a quittés, accompagné par sa mère aimante, monsieur Frédéric Lachance, fils bien-aimé de dame Pierrette Lachance. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance trois heures avant la liturgie, soit de 11h à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Beaupré sous la direction desIl laisse dans une grande peine outre sa mère adorée Pierrette, son parrain et sa marraine Michel Lachance et Lise Ouellet; ses tantes et son oncle : Lise Lachance (feu Gilles Bolduc), Lise Ennis (Jean-Robert Fortin) et il était le neveu de feu Monique Lachance (feu Gilles Dompierre); son ami et collègue de travail Vital Dubreuil, ses cousins et cousines, ses groupes d'amis(es) de quilles et de crocket, tout particulièrement Nadine et Marie-Claude Mathieu, Martine Hamel, Martine et Cynthia Hovington ainsi que Marise et Réjeanne Sirois. Son départ trop tôt et si soudain laissera un grand vide dans le cœur de tous ceux et celles qui l'ont côtoyé. Sa famille souhaite remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leurs bons soins et leur grande attention. Pour ceux qui le souhaitent, vos marques de sympathie peuvent se traduise par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, G2J 1B8 coeuretavc.ca