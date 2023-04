MARTIN, Ginette Michaud



Entourée de ses proches, à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 31 mars 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Ginette Michaud, épouse de feu monsieur Claude Martin, fille de feu monsieur Roger Michaud et de feu dame Geneviève Sinclair. Native de Shawinigan, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle est allée rejoindre sa fille Sylvie, elle laisse dans le deuil, sa fille Nancy (Patrick Morneau) qui l'a accompagnée tout au long de sa maladie; ses petits-enfants qu'elle adorait plus que tout : Sylvie-Anne, Jonathan et Raphaëlle; ses frères : Mario (Danielle), Alain (Line), feu Gilles et feu Luc; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martin, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier monsieur Martin Vézina pour son soutien bienveillant tout au long de sa maladie et cela pendant des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, 5160, boul. Descarie, suite 800, Montréal Qc, H3X 2H9, https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don