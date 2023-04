MACKAY, Odette Cloutier



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 22 mars 2023, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédée madame Odette Cloutier, épouse de feu monsieur André MacKay et conjointe de feu Yvan Chamberland, fille de feu madame Azilda Bernier et de feu monsieur Anselme Cloutier. Elle demeurait à Lac-Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 15.Elle laisse dans le deuil son fils Bruce et son épouse Nancy Roy; Vanessa et ses enfants: Nathan et Mathis; son frère et sa soeur: Georgette et Luc (Carmen Boutin); sa belle soeur: Barbara MacKay (Magella Dufour); ses fillieuls: Linda Lavoie et Pierre Dufour; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtptal St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québecoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.