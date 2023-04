TARDIF, Jeanne



À Québec, le 24 mars 2023 est décédée à l'âge de 76 ans, Mme Jeanne Tardif, fille de feu Marie-Anna Veilleux et feu Paul-André Tardif. Elle laisse dans le deuil son époux Rodrigue Méthot, ses enfants Mario Méthot, Patrick Méthot (Éliane Massicotte), ses petits-enfants Émilie Méthot Hubert (Brian Reis), Victoria Méthot, Élizabeth Méthot, Alexandre Méthot; ses frères et sœurs feu Jean-Roch (feu Thérèse Malenfant), Claire (feu Yvonnick Landry), feu Cécile (feu Paul-Eugène Goulet), feu Anne-Marie (Léon Gingras), feu Gérard (Yvette Boucher), feu Denise (feu Antoine Bélanger), Andrée (feu Laurent Lampron), Sœur Michèlle, François (Monique Dubois), Gaétane (feu Théo Grimard, et Denis Demers), Nicole (Denis DeBlois), Raymonde (Tom Shearer), Charles, feu Marc (Suzanne Gosselin), Lucie (Guy Gingras), ses beaux-frères feu Jacques Méthot (Jocelyne Petit), Hugues Méthot (feu Marcelle Olivier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHU-CHUL, Hôtel-Dieu de Québec, et l'Enfant-Jésus pour les soins apportés à Jeanne au cours des derniers mois. De plus, pour ceux et celles qui le souhaitent, un témoignage de sympathie et geste très significatif à la mémoire de Jeanne pourrait se traduire par la signature de votre carte de dons d'organes. La famille vous accueillera aule samedi 15 avril à compter de 18 h jusqu'à 21 h età compter de 10 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 16 avril à 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".