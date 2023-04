40 ans de «Tension Attention» : Daniel Lavoie célèbre à la Place des Arts

Daniel Lavoie a célébré tout en douceur le 40e anniversaire de son album culte Tension Attention, jeudi soir, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Sorti en 1983, l’album certifié platine avait marqué, à l’époque, un changement de registre beaucoup plus pop pour l’auteur-compositeur-interprète. La pièce titre, Tension Attention, «Boule qui roule» et l’indémodable «Ils s’aiment», qu’il a évidemment joué jeudi soir au grand plaisir des spectateurs qui l’ont chaudement applaudi, avaient grandement contribué à son succès ici, comme à l’international.

Fort de ses 54 années de carrière, Daniel Lavoie a habilement su piger dans son répertoire, aussi vaste que romantique, pour y offrir un concert complet, revisitant plusieurs de ses grands classiques qui ont bercé les ondes FM ces dernières décennies. Il a évidemment revisité les incontournables Je voudrais voir New York, Belle, en duo avec ses deux choristes, et Où la route mène.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Accompagné de son pianiste Jean-François Groulx, l’auteur-compositeur-interprète, qui a porté près de 1200 fois les traits de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, a débuté doucement son spectacle avec Mon île. Puis, tranquillement, l’arrière de la scène s’est éclairé, révélant le reste de son groupe de musiciens, perché sur un petit podium, pour l’interprétation de Jours de plaine. Le chanteur était aussi accompagné de deux choristes, Karine Pion et Émilie Pompa.

Vêtu d’un complet noir et d’espadrilles, le chanteur, pour qui la vie de tournée est une «drogue dure», a partagé son temps entre les devants de la scène, où un micro et son pied y trônaient, et l’arrière de son piano à queue, installé symétriquement dans le coin opposé de celui de son pianiste.

Loin des planches pendant quelques années, le chanteur avait décidé, avant de succomber à la persuasion du producteur Martin Leclerc, de mettre un terme à sa carrière musicale, espérant «se perdre dans la poussière et les plis d’une soutane», s’est-il amusé à raconter à son public jeudi soir.

Encouragé aussi par ses musiciens, le chanteur franco-manitobain s’est finalement résigné à revenir dans les bacs des disquaires avec un nouvel album de compilation, sorti le 25 mars dernier, et d’amorcer une nouvelle tournée.

Jeudi soir, dans la grande salle de la Place des Arts, Daniel Lavoie a offert quelques moments solennels, ayant vraisemblablement plu aux spectateurs, notamment lors de l’interprétation de La nuit crie victoire, Qui sait? et Long Courrier.

C’est la chanteuse Sylvie Paquette, accompagnée de ses guitares, qui s’est chargée de réchauffer la salle.

Daniel Lavoie poursuit sa tournée québécoise jusqu’en septembre. Il sera à Québec, à la salle Albert Rousseau, le 30 avril. Pour consulter les dates : https://productionsmartinleclerc.com/daniel-lavoie/