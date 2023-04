BÉLAIR, Rita Bouchard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Rita Bouchard, épouse de feu monsieur Roger Bélair. Elle était la fille de feu dame Gertrude Grenier et de feu monsieur Armand Bouchard. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera au :de 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Sylvie Samson), Gaétan (feu Brigitte Lemieux), Lyne (Benoit Boivin) et Martyne (Paul Boutin); ses petits-enfants : Jean-Luc, Anne-Marie, Mathieu (Stéphanie Fortier), Olivier (Léa Hui-Doyon), Florence, Kym et Katrine Desrochers (Guillaume Lachance), Samuel et Marie-Ève Boutin; ses arrière-petits-enfants : Eli, Mikaëlle et William; ses soeurs : Thérèse (feu Alexandre Turcotte), Rose-Alma (feu Raymond Savard) et Marguerite (feu Antonio Plamondon); son frère Raymond; ses belles-soeurs : Louise Audet (feu Jean Bouchard), Françoise Angland (feu Jean Bélair) et Cécile Poulin (feu Georges Bélair) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs et son frère qui l'ont précédée : Andrée, Louise et Armand. La famille désire remercier le personnel de la Seigneurie de Lévis et du Manoir de Jouvence pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.