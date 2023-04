CÔTÉ, André



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mars 2023 à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Côté, époux de madame Simonne Lemelin, fils de feu dame Hermance Simoneau et de feu monsieur Arthur Côté. Natif de St-Adelme (Matane), il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Stéphane Thivierge), Jean (Linda Dionne) et Richard (Karo Larocque); ses petits-enfants: Raphael, Alexandre (Lydia), Ian-Éric (Sabrina), Éléonard (Dominik), Florence et Sara-Maude ainsi que son arrière-petit-fils Éthan; ses frères : feu Yvon, Jean-Marc et Jacques (Gilberte Pineault); ses neveux et nièces, tout particulièrement, Nicole Bouffard (Michel Taillon) ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.