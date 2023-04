LAROUCHE, Anne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 avril 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Anne Larouche, elle était la fille de feu madame Fernande Giguère et de feu monsieur Jean-Charles Larouche. Elle demeurait à Saint-Laurent-Île-D'Orléans.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h30,L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Marjolaine (feu Rodrigue Roy), Marie-Claude (Guy Gariépy), son frère Alain (Guylaine Chabot), sa belle-soeur Ginette Bouffard (feu Daniel Larouche), sa nièce et ses neveux: Katherine-Sarah (Éric Samson), Thomas (Marie-Claude Dion), Charles, Laurent et Jérémie, sans oublier son grand ami Paul-Henri. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles sur place.