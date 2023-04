DUBÉ, Claudette Boucher



À Québec, le 27 mars 2023, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée madame Claudette Boucher, épouse de feu monsieur Gérard Dubé, fille de feu monsieur Jean-Paul Boucher et de feu dame Lucienne Filion. Elle demeurait à Beauport. La famille recevra les condoléancesde 16h à 19h àLa Seigneurie diffusera l'événement funéraire de Claudette Boucher Dubé le jeudi 20 avril 2023 à 19h, il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/72263 Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Jean Filion), Jocelyn (Martin Savard), Patrick (Louise Martineau) et Steeve (Marylène Roberge et son fils Alexandre); ses petits-enfants adorés : Jérémy (Josianne Gagnon) et Anne-Julie (Charles Ringuet); ses sœurs: Lucille (feu René Gauthier), Colette St-Gelais (feu René Boucher), Josianne, Édith, Jeanne, Janyne, Claire et Cécile; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Dubé : Gemma (André-Jules Poitras) et Jules, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre son bel amour Gérard Dubé, son frère et sa sœur; René et Lisette (feu Gaétan Giroux); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Dubé : Alphonse, Lionel, Fernande et Émile. La famille tient à remercier du fond du cœur le Dr Yves Houle pour plus de 30 années, de bienveillance, d'humanisme et de soins prodigués à madame Boucher.