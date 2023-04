TREMBLAY BELLEVILLE, Micheline



Au CHSLD de Charlesbourg, le 6 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Micheline Tremblay Belleville, épouse de feu Monsieur Jacques Belleville et fille de feu Mme Marie-Rose Lavoie et de feu monsieur Henri Tremblay. Elle était native de La Pocatière et demeurait à Québec. La famille vous accueillera le vendredi 21 avril à compter de 19h00 à 21h00 ainsià compter de 9h00 au centre commémoratifMadame Tremblay Belleville laisse dans le deuil ses fils : Jean-Sébastien (Marie-Pierre Chénard), Guillaume (Joanie Lapointe); ses petits-enfants: Rosalie, Laurence, Justine, Simone et Charles Belleville; ses frères et sœurs: Denise (feu André Lavoie), Monique, Noël (Pauline Maranda), Guy (Lise Allaire), Nicole (Mario Beaupré), Huguette (feu Marc Tremblay), Gisèle et Suzanne (Robert Leclerc); ses belles-sœurs et son beau-frère: Mme Lilianne Paradis (feu Gaétan Tremblay), M Rémi Belleville (Louise Paradis) et Zita Baker; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belleville ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg et l'équipe des soins palliatifs La Source Sud pour leur dévouement, les bons soins prodigués et les services extraordinaires dont leur mère a grandement bénéficié. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg à l'unité des soins palliatifs 7150, boul. Cloutier Charlesbourg, (Québec) G1H 5V5