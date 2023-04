CANTIN, Gérard



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 mars 2023, à l'âge de 88 ans, entouré de l'amour de sa famille est décédé paisiblement Monsieur Gérard Cantin, époux de madame Pierrette Renaud. Il demeurait à Loretteville, Québec. Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie, Pierrette, ses filles adorées; Johanne (Marc Bélanger) et Julie (Dino Martel), ses petits-enfants; Marie-Pier (André Beauchamp-Pitre), Guillaume (Magali Prince), Jean-Philippe, Frédérick et Roxanne (Samuel Lamontagne-Drolet) et ses arrière-petits-enfants; Ève, Cédric, Alice et Clara. Il laisse aussi dans le deuil, son frère, Père Claude s.v.p., ses belles-soeurs Cantin; Bernadette et Monique, ainsi que sa belle-famille Renaud; Gaston (Murielle), André (Lucie), Roger (Francine) et Étienne de même que de nombreux neveux, nièces et amis. Il est allé rejoindre ses proches déjà décédés : ses parents; Henri Cantin et Ida Hébert dit Lecompte, ses beaux-parents; Ernest Renaud et Béatrice Verret, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cantin; Charles (Françoise), René (Marie-Blanche), Norbert (Yvette), Frère Jean-Maurice Oblat, Gaston (Pauline), Monique (Marc-André), André, Cécile (Henri), Rosaire (Raymonde), Gilles (Louise), Denis, et de la famille Renaud; Raymond (Louisette) et Yolande de même que plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléances en présence du corps à la :et de là au cimetière paroissial de Loretteville.