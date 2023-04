LÉGARÉ, Adrienne Dubuc



Au CHUL, Québec, le 8 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Adrienne Dubuc, épouse de feu monsieur René Légaré, fille de feu monsieur Gaudiose Dubuc et de feu madame Angélina Bédard. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléancessous la direction duMadame Dubuc laisse dans le deuil ses enfants : Carole (feu Hervé Pépin, Jean-Louis Caron), Louise (feu Albert W. Caron), feu Francine, Denis, Joanne (Denis Roy), Sylvie (feu Denis Deschênes, Guy Lortie), Sylvain, Natalie (Réjean Bérubé), Jacques (Lise St-Amand); ses petits-enfants : Dany, Réjean (Manon Céré), Tommy (Mélanie Martel), Isabelle (Sébastien Frenette), Carl-William, Priscilla (Vincent Desrosiers), Amélie (Maxime Boisvert), Martin (Claudia Torres Alvarez), Frédérick, Laurie (Alexis Rochette) et Sabrina (Dominique Côté), ses 12 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Rita (feu Georges Lirette), feu Roland, feu Henri-Paul (feu Laurette Lainé), Monique (feu Hervé Matte, Rosaire Langlois), André (feu Terry Plante, Christianne Amyot), Jean-Noël (feu Denise Lamontagne), Jacqueline (feu André Beaupré), feu Yvon (Julienne Morasse), Reine (feu Ghislain Plamondon), Jean-Guy (Marie-Paule Rochette), Claude (Hélène Cantin), Huguette (feu Denys Durocher), feu Rosaire (Gertrude Moisan); feu Raymond Légaré (feu Louise Simard), feu Germaine (feu Jules Légaré), feu Yvonne (feu Henri Lavallée), feu Thérèse (feu Maurice Lavallée), feu Rolland (feu Gemma Langevin), feu Albert (feu Jeannette Alain), feu Alma (feu Laurent Godin). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel des soins à domicile du CLSC de Donnacona et du Manoir de Cap-Santé pour les bons soins prodigués.