VACHON, Bibiane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mars 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Bibiane Vachon, épouse de monsieur Marcel Paradis, fille de feu Gérard Vachon et de feu Thérèse Fournier. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Dominic (Isabelle Carrier), Marie-Josée (Dominic Gagné), Bruno (Alexandre Toupin) et Lynda (Catherine Leroux); ses petites-filles : Marie-Pier, Andréanne, Alexandrine, Delphine et Justine; ses frères et sa soeur : Michel (Lise Corriveau), Germain, Mario, Claude et Andrée (Gilles Bolduc); son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Paradis : Carmen (Louis-Gérard Gagnon) et Normand (Normande Vachon); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des unités de pneumologie, de cardiologie et d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 15 avril à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".