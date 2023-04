AUBIN, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé subitement monsieur Jean-Paul Aubin, époux de madame Diane Noël. Il était le fils de feu Aurèle Aubin et de feu Marie-Ange Plante. Il demeurait à Saint-Nérée, natif de Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 13h00 à 15h15.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils, belles-filles et petits-enfants : Carl (Julie Godbout et leur fille Jade Aubin), Michel (Julie Bouchard et leurs fils Éliott et Charles Aubin) et Nicolas (Lysanne Brochu et leurs enfants Émile, Aurèle et Marie Aubin). Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Claire (Amédée Gagné), Rollande (Lionel Bolduc) et Louisette (Raoul Laflamme); ses belles-sœurs : Léona Bisson (feu Ovila Aubin), Rose-Andrée Fortier (feu René Aubin, Guy Laverdière), Marie Labrecque (feu Émery Goulet) et Mariette Bilodeau (feu Lucien Rousseau). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé : Roger (Lucia Lacasse), Georgette (Aimé Aubé, Roland Aubé), Alyre (Rose-Aimée Labrecque), Gérard (Marielle Caron), Lionel (Gabrielle Corriveau), Omer, Ernest (Jeannine Plante) et Cécile (Émery Goulet). De la famille Noël, il était le beau-frère de : Huguette (Simon Landry), Ronald (Marcelle Lessard), Françoise (Jean-Guy Labbé), Michel (Dorianne Beaulieu), feu Aline (feu Roger Grenier), Claude (Jocelyne Guillemette), Céline (feu Antoine Laflamme), Jean-Pierre (Ghislaine Aubé), Gérard et Thérèse (feu Daniel Labrecque). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que les membres de la famille de feu Armelle Fortier. La famille remercie l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que tout le personnel de l'urgence. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté St-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0.