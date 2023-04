CAUCHON, Jacqueline



À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 24 mars 2023, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée madame Jacqueline Cauchon, conjointe de monsieur Gérald Labonté, fille de feu monsieur Rosaire Cauchon et de feu madame Marie Laperrière. Elle demeurait à Saint-Raymond, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléancessous la direction duMadame Cauchon laisse dans le deuil ses fils : François (Nathalie Beaupré), Stéphane (Céline Hamel), Yves et Richard Arial (Martine Savard); ses petits-enfants : Alexandra et Jade; Elisabeth (Jérémie); Gabriel (Gabrielle), William et Rosie. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Simonne (feu Aurélien Paquet), feu Lucien (feu Angéline Frenette), feu Adrien, feu Marie-Jeanne, feu Robert (feu Denise Létourneau), feu Georges, Léopold (feu Angèle Hébert), Lucienne. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org