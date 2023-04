GOULET, Carole



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 mars 2023, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Carole Goulet, conjointe de monsieur Guylain Duclos. Elle était fille de feu madame Lorraine Bourget (feu Robert Poulin) et de feu monsieur Paul-André Goulet. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Annie-Claude Duclos (Steve Martineau), Johanie Duclos (Maxandre Guay Lachance); son petit-fils Zack Martineau; ses frères et soeurs feu Sylvain Goulet, Sylvie Goulet (Bertrand Morency), Brigitte Goulet (feu Maurice Lavoie), Nancy Goulet (Jean Racine); ses beaux-parents feu Jean-Charles Duclos, Thérèse Lachance (Jean Martineau); ses beaux-frères et belles-soeurs Richard Duclos (Danielle Asselin), Guylaine Duclos (Claude Goulet), Sylvain Duclos (Mélanie Morency), feu Gaston Duclos, Noël Duclos (Valérie Savard). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces : Gilles Racine, Jean-Michel Racine, Marie-Soleil Racine (Pierre-Olivier Bernier), Nathacha, Yannick, Sébastien, Isabelle, Maxime, Marie-Pierre, Julie, Marie-Noël Duclos (Laurent Bourget), Louis-Philippe Duclos (Andréa Desruisseaux), Christopher Lachance, Vanessa Lachance Duclos (Antoine Giguère), Jessica Duclos Morency (Tommy Bolduc Côté), Bryan Duclos, Dylan Duclos, Logan Duclos, Anyzia Duclos, Charles-Antoine Duclos Asselin, Shawn Duclos ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universaitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, Chemin Ste-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5 www.dons@fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.