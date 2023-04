BRETON, François



À l'Oasis de Saint-Damien, le 23 mars 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur François Breton, époux de feu madame Gisèle Labrecque. Il était le fils de feu Adolphe Breton et de feu Marie-Louise Lacasse. Il demeurait autrefois à Saint-Nérée, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aujour des funérailles, de 10h30 à 13h45.et de là, au crématorium. Il laisse dans le deuil ses enfants : Carole, Alain (Josée Beaudoin), Denis (Brigitte Leduc), Martin (Sonya Fortier) et Edith (Jean Asselin); ses petits-enfants : Charles Breton-Leduc (Gabrielle Bouchard) et Guillaume Breton-Leduc, Jérémie Asselin (Vanessa Bilodeau), Catherine Asselin (Jean-Samuel Guilbault) et Julien Asselin ainsi que ses arrière-petites-filles : Jackie Bouchard-Leduc, Jolyanne, Annabelle et Marilou Asselin. Il était le frère de : feu Germaine Breton (feu Hervé Lamontagne), feu Ernest Breton (feu Élisabeth Pomerleau), feu Armand Breton (Jeannine Laprise) et feu Rita Blouin (feu Arthur Bouffard). De la famille Labrecque, il était le beau-frère de : feu Déziel (Gabrielle Chabot) et Jeannine (Adrien Lemelin). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Oasis de Saint-Damien pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Fondation l'Oasis St-Damien, 65, route Saint-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la