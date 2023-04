GAUTHIER, Rémy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 avril 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Rémy Gauthier, fils de feu dame Victoria Dubé et de feu monsieur Georges Gauthier. Il demeurait à Sainte-Christine-d'Auvergne.Il laisse dans le deuil ses sœurs : Georgette (Michel Boissonneault), Noëlla (André Bélanger) et Réjeanne (Jean Lepage) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (département hémato et palliatifs) pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Jean-Guy Hamel et Jessica Naud pour leur disponibilité et leur grand soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, 5757, avenue Decelles, bureau 500, Montréal (Québec) H3S 2C3Tél. : 514 345-4710, Sans frais : 1 888 235-DONS (3667) www.fondationstejustine.org