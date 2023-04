ROY, Ginette



Le 7 avril 2023, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédée, entourée de l'amour des siens, à l'âge de 63 ans, madame Ginette Roy. Elle était la fille de feu Gaston Roy et de feu Pauline Lemieux; la soeur de Jacques (Louise Lavoie), feu Bertrand, feu Lyne et de Claude (Carole Gravel); la marraine de feu Jean-François. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et sa nièce : Mathieu, Léonie et Julien; son ami René Bégin; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de recherche et d'enseignement (FRE) - Recherche sur l'épilepsie Camélia-LeBlanc. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.et les cendres déposées au Cimetière Mont-Marie de Lévis à une date ultérieure.