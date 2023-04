LABRECQUE FOURNIER, Gabrielle



Entourée de ses enfants, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Gabrielle Fournier épouse de feu Léonard Labrecque. Elle était la fille de feu Alfred Fournier et de feu Albertine Audet. Elle demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Gervais. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario, Jean-Pierre (ses enfants Mélissa et Dany Labrecque), Carole (ses enfants Laurence et Elizabeth Verreault), Denis (Nancy Godbout et leurs enfants Catherine et Antoine Labrecque), Hélène (Gaston Bilodeau et leurs enfants Dominic et Alex Bilodeau) et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil son frère Robert, sa sœur Berthe-Aline Fournier ; ses belles-sœurs Marie-Paule et Claudette Labrecque, Mariette Isabelle et son beau-frère Liguori Beaudoin. Une pensée pour tous ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qui étaient si chers à son coeur. Un remerciement sincère au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse (Communauté Saint-Gervais) 225, rue Principale, Saint-Gervais (Qc) G0R 3C0. Madame Fournier a été confiée à la