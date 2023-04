MERCIER, Jean, Agronome



Au C H U - C H U L, le 27 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean Mercier, époux de madame Marthe Bégin, fils de feu dame Annette Lassonde et de feu monsieur Théodore Mercier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Marthe Bégin, il laisse dans le deuil ses filles : Guylaine (Yves Blanchette) et Annie (Normand Lapointe); ses petits-enfants : Agathe (Élie Legault-St-Amour), Camille et Guillaume; ses arrière-petits-enfants: Ellana, Alix et Lazlo; son frère Michel; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Mercier : Robert Allard, Micheline Carreau, Claude Croteau et Louise Lepage; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin : Claude (Monique Tremblay), Gaston (Nicole Blouin), Micheline, Jean-Guy (Andrée Paré), Nicol (Louise Charland), Yolande et Pierre (Danielle Bédard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Chanoine Scott pour la qualité des soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement, avec la famille immédiate, au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.