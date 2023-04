SANFAÇON, Thérèse



Sereinement, le 10 janvier 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Thérèse Sanfaçon. Elle était l'épouse de feu monsieur Roger Téodori. Elle était la fille de feu monsieur Pierre Sanfaçon et de feu madame Audiana Trudel. Elle demeurait au Jardins d'Évangeline à Beauport. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-France, Claude (Linda Dutil), Johanne et Jean (Loraine Roy); ses petits-enfants : Véronique (Ralph Brullhardt), Michaël (Stéphanie Henri-Rivet) et Mathieu (Katerine Tremblay-Lessard); ses arrière-petits-enfants : Léa Kim, Juliette et Chléo Rose. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, et autres parents et ami(e)s du Québec et de France. La famille a confié madame Sanfaçon auLa famille recevra les condoléances, de 10hetSes cendres seront déposées au columbarium du complexe St-Vallier à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité gériatrique de l'Hôpital Laval ainsi que du CHSLD Louis Hébert, 2ième étage, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.