FORTIER, Marcelle



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 30 mars 2023, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée madame Marcelle Fortier, fille de feu madame Aldina Bellavance et de feu monsieur Arthur Fortier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Manon Beaudry (Jean Aubin) et Patric Beaudry (Marie-Claude Beaulé); ses petits-enfants: Samuel Beaudry, Alexandre Beaudry et Justine Beaudry; ses frères et sœurs : Jean-Claude Fortier (Josette Boucher), Gilles Fortier (Béatrice Lefrançois) et soeur Nicole Fortier s.c.s.l; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Colette Fortier (feu Armand Lanouette), Louise Fortier (feu Ian Young), Père Gabriel Fortier s.v. Brésil, Père Guy Fortier s.v. Brésil et Raymond Fortier (feu Andrée Joly). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations suivantes: Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca, Société St-Vincent de Paul de Québec 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec, Québec, Téléphone : 418 522-5741, Courriel : info@ssvpq.orgSite web : ssvpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.