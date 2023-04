MARTEL, Luc



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Luc Martel, conjoint d'Esther Ruelland, survenu le 5 avril 2023, à l'âge de 66 ans, à l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval). Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère madame Marie-Laure Laliberté (feu Laurey Martel); ses enfants : Marie-Eve Martel (Aziz Morsly) et Frédéric Martel (Stéphanie Voyer-Gauvin); ses petites-filles : Judith et Évelyne Martel. Il était le frère de feu Alain et de Serge (Denise Plante). Il laisse également dans le deuil sa belle-mère madame Lorraine Bolduc (feu Claude Ruelland); ses belles-soeurs de la famille Ruelland : Josée (Serge Barrette) et Sophie (Richard Verret); son filleul Dominic Martel; ainsi que ses autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un grand merci au docteur Poirier et son équipe pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.