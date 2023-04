DENIS DROUIN, Pierrette



À sa résidence de Québec le 19 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Pierrette Denis Drouin. Pierrette est allée rejoindre l'amour de sa vie et époux M. Michel Drouin. Elle était la fille de feu M. Oswald Denis et feu Mme Blanche Dubuc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Pierre Harvey) et Hélène ; ses petits-enfants : Jérôme (Claudia Renaud), Antoine (Lauriane Hayes), William (Gabrielle Grenon), Raphaëlle (Dave Drouin-Bureau) et Philippe ; ses arrière-petits-enfants : Béatrice et Tom. Elle était la sœur de Louisette (Serge Fillion), Roger (Francine Raymond), feu René, feu Huguette et feu André. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis dont plusieurs de la résidence privée le Jazz de Ste-Foy. La famille vous accueillera pour les condoléances à lade 13 heures à 14 heures en présence des cendres.suivi de la mise en columbarium. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre National d'entraînement Pierre Harvey, CNEPH, 7665 boul. Lacordaire, Montréal Qc, H1S 2A7, https://www.cneph.ca/store/p23/Faire_un_don.html