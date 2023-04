LACHANCE BHERER, Yvette



Au C H U de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yvette Lachance, épouse de feu monsieur Roland Bherer, fille de feu madame Merilda Boily et de feu monsieur Delphis Lachance. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine et Mario (Daniel) ainsi que son petit-fils Mathieu Racine Bherer. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Henriette (feu Roland Marceau), son beau-frère Noël Bherer (Diane Castonguay), sa belle-sœur Marie-Anna Bherer (Claude Desbiens), Francyne Gagnon (Éric), Nathacha Chouinard (Éric) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 9 h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Place Alexandra pour les bons soins prodigués.