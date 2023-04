FORTIN, Denise



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 21 mars 2023, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée paisiblement madame Denise Fortin, entourée de ses proches. Elle était la fille de feu dame Maria Labrie et de feu monsieur Joseph Fortin. Elle demeurait à Québec.Outre le père de ses enfants, Jean Poliquin (Gisèle Carrier), elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Michel Lambert), feu François et Robert (Annie Bilodeau); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Alexandra Lambert (Jean-Pierre Lebel) et leurs enfants Léa, Ludovik et Lexie; Marie-Pier Lambert et ses enfants Logan et Emma; Julie Brault (Patrick Baillargeon) et leur fils Antoine; Éric Brault-Poliquin (Édith Arseneault); Laurie Poliquin (Joël Babin) et Maude Poliquin; son frère : feu Fernand (Colette Beaumont); les membres de la famille Poliquin : Lise Poliquin (Paul Simard), Josette Poliquin (Jean-Claude Fortier) et feu Richard (Renée Masson); ses filleules Johanne Fortin, Nathalie Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces et ses fidèles ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le personnel soignant ainsi que les médecins de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau # 218, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-0075, Site web : www.prqca.ca