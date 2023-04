BOUCHARD, Dr Victor



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 février 2023 est décédé Victor Bouchard à l'âge de 81 ans et 7 mois. Il était le fils de feu Dolorès Gaudreault et de feu Fidélio Bouchard. Il laisse dans le deuil Carmen Frève, son épouse depuis 57 ans, son fils Stéphane (Claudie Loranger), ses petits-enfants : Maude Girard-Bouchard (Dany Caron-St-Pierre), Antoine Cyr-Bouchard, Cassandre Cyr-Bouchard et Hubert Loranger-Bouchard et les mamans : Nathalie Girard et Caroline Cyr. Il laisse également dans le deuil sa soeur Sylvie Bouchard (Louis-Marie Tremblay), ses beaux- frères et belles-soeurs : Renald Frève (Lise Fortin), Renée (feu Ghislain Fortin), Gaétane, Andrew (Sylvie Désilets) et Guy ainsi que ses filleules : Marjolaine Desbiens, Mélanie Frève et Vanessa Tremblay. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, confrères, consoeurs, de nombreux amis et plusieurs amateurs de chasse et de pêche. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul. Merci à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour son dévouement admirable et sa grande humanité.Les membres de la famille recevront les condoléances, en présence des cendres, au salon de la :le vendredi 21 avril 2023, de 19h à 21h ainsi que le samedi 22 avril à compter de 9h30. Le port du masque est recommandé. L'inhumation des cendres se fera au cimetière des Éboulements en présence de la famille et des amis à une date ultérieure. Natif de Québec, Victor a fait ses études au Petit Séminaire de Québec et ensuite en médecine à l'Université Laval. Il a pratiqué la médecine générale pendant 4 ans aux Éboulements et ensuite 40 ans à Baie-St-Paul, au Centre Hospitalier de Charlevoix et au Centre Médical Fafard qu'il a mis sur pied avec 3 autres confrères. Sensible, dévoué, bienveillant, attentif aux autres, il aimait ses patients et ceux-ci l'aimaient. Il a voué sa vie à aider les gens, en tout temps. Actif et passionné, il aimait se retrouver dans la nature : marcher dans les bois, explorer de nouveaux sentiers, dresser ses chiens pour la chasse, entretenir sa propriété, etc. Ses loisirs étaient nombreux : voyage, ski alpin, photographie, lecture, musique, contempler les couchers de soleil et le mouvement des marées sur le fleuve. Rien ne l'intéressait autant que de voir les oies, les canards, les bernaches se poser dans la baie et de les écouter. Leur départ à l'automne le peinait beaucoup et il souhaitait les revoir au printemps! La pêche à la truite ou au saumon occupait ses étés. L'automne était consacré à la chasse avec son chien et en compagnie de fidèles amis. Seul ou avec de bons copains, il aimait parcourir ses coins de chasse et au retour, pour terminer la journée, un bon repas concocté avec le résultat de la gibecière. Il était heureux de sa journée! Nous perdons un être cher, bon, généreux, dévoué, bienveillant mais il demeurera toujours dans nos coeurs. Envole-toi, comme les belles oies des neiges, va rejoindre ceux que tu aimais.Ton épouse Carmen, ton fils Stéphane, tes petits-enfants et toute la famille.