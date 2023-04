GAUDREAU, Thérèse



À l'Hôpital régional de Portneuf à St-Raymond, le 23 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Gaudreau, fille de feu monsieur Ernest Gaudreau et de feu dame Éva Boulanger. Elle était native de Montmagny et elle a vécu presque toute sa vie à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 14 avril 2023 de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yolande (Michel Daoust), Johanne (Richard Côté), Lyne, Jean (Christie Cox), Sylvain (Jennifer Cox), Nathalie (Alaister Mccoll); ses petits-enfants : Joëlle, Martin, Jean-François, Marie-Andrée, Julie, Geneviève, Jean-Simon, Erika, Gaven, Lindsay, Kristylee, Eva, Luc; ses arrière-petits-enfants : Lili, Jules, Keyla, Achille, Louis, Léo, Arnaud, Émile, James-Albert, Alice, Vence, Malie, Nikkie, Kay-lee, Josh et Matt; ses frères et sœurs : feu Armand (feu Edith Simoneau), Gemma (Sœur grise de la Charité de Québec), Léon (feu Gilberte Fournier), Raymond (Charlotte Lemieux), Clément (Adrienne Aubé), Cécile (feu Marc Milette), Denise, Annette, Madeleine (feu Lorain Gagnon), Jean-Paul (Lise Collin), Michel (Monique Bourget) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de l'Hôpital régional de Portneuf pour l'excellente qualité des soins et leur approche humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.iucpq.qc.ca/fr/fondation/la-fondationLa direction des funérailles a été confiée à la