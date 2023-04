DESBECQUETS, Gisèle



Au centre d'hébergement St-Augustin, le 31 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gisèle Desbecquets, épouse de monsieur Léandre Mercier. Elle était la fille de feu madame Lucienne Michaud et de feu monsieur Joseph Desbecquets et demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera leà compter de 9h00 au centre commémoratifMadame Desbecquets reposera par la suite au Columbarium du centre commémoratif. Madame laisse dans le deuil son époux monsieur Léandre Mercier, ses enfants: Pierre (Renée Laroche), Lucie (Pierre Bergeron) et Bernard Genest; ses petits-enfants: Sébastien Dignard (Dominique Brown), David Bergeron (Emmanuelle Maltais) et Vincent Bergeron (Rosalie Boucher); ses arrière-petits-enfants: Alexis, Clara, Justin, Léa, Marie, Alice et Catherine; ses frères et sœurs: Irène (feu Lucien Lapointe), Thérèse (Vincent Laflamme), Huguette (feu Donald Trudel), Jacqueline (feu Gilles Fortin), Lorraine (Gilles Martel) et Céline (Raymond Desnoyers); son beau-frère Michel Pellerin (feu Denise Desbecquets); ses belles-sœurs: Jeannine Girard (feu Gilles Desbecquets), Huguette Mercier (feu Marc-André Laforest), Lise Leblanc (feu Léopold Mercier), Micheline Landry (feu Marcel Mercier), Linda Ferland (feu Jean Mercier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: feu Charles (feu Thérèse Villeneuve), feu Marcelle (feu André Dupuis), feu Yvon et pour la famille Mercier, la belle-sœur de : feu Aimé, feu Gertrude (feu Lauréat St-Laurent), feu Liette, feu Lorraine (feu Régent Ouellet) et feu Françoise (feu André Genest). Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com