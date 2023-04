MEUNIER, Justin



C'est avec une grande peine ajoutée d'un brin de soulagement, qu'on vous fait part du décès de Justin, le 6 mars 2023, à l'âge de 7 ans. Il était le fils de Johanie Ouellet et de Jonathan Meunier, et le frère adoré de Livia et Théo. Justin laisse dans le deuil ses grands-parents, Aline et Marcel, Gaétan et Sonia, ses deux arrière-grands-mères, son parrain Éric et sa marraine Renée-Claude, ses oncles, ses tantes, et ses cousins et cousines adorés: Mavrek, Raphaël, Léo, Laurence, Matthias et Alie. Il laisse également dans la peine tous ses amis des Activités Annuelles, ses voisins de la merveilleuse rue du Grand-Duc, ainsi que ses professeurs et intervenants qu'il a eu la chance de côtoyer pendant les dernières années. Il laisse également dans le deuil tout le merveilleux personnel de l'Unité oncologique pédiatrique Charles-Bruneau du CHUL, et tous les employés s'y rattachant, en plus de l'équipe de soins palliatifs. La famille souhaite remercier tous les médecins qui ont eu un impact dans la vie de Justin, de Québec à Montréal et ce, jusqu'à la toute fin. Un merci spécial à Dre Lamia Naccache et Dre Julie Laflamme et leurs équipes respectives. Justin n'aurait pas eu une vie aussi remplie, empreint de bonheur et de sourires, malgré tous les combats qu'il a menés, si ça n'avait été que du vouloir de tous qu'il guérisse enfin de la maladie. La famille remercie également tous leurs collègues de travail qui, depuis plus de 4 ans, ont toujours été aux premières loges en apportant leur inestimable support moral et financier. Malgré la fin de son combat, Justin est parti la tête débordante de souvenirs merveilleux et colorés, grâce à tous les gens qu'il a pu rencontrer dans sa vie; famille, amis et intervenants.La famille recevra les condoléances, aule samedi 22 avril 2023, de 13h30 à 16h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux deux merveilleuses fondations ici-bas, qui ont chacune eu un impact significatif dans la vie de Justin :Fondation Charles-Bruneauhttps://www.charlesbruneau.qc.ca/fr/ Leucan - Défi SkiPour l'équipe: Pour Justin et Léa. https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?teamID=993857&langPref=fr-CA