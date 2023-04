GAGNON, Pierrette



À la Maison Michel Sarrazin, le 6 avril 2023, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée paisiblement madame Pierrette Gagnon, épouse de monsieur René Dessureault, fille de feu madame Fernande Bouchard et de feu monsieur Yves Gagnon. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, René Dessureault, elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Camille Jean) et Michel (Isabelle Fortin); ses petits-enfants: Lydia, Eaden, Frédérique, Nathan; les enfants et petit-enfant de son conjoint: Annie (Nicolas Doyon), Steve (Annie Hamel), Josée (Émilie Dugré-Thibaudeau) et Léo; son frère et ses sœurs: Huguette (Jean-Noël Plourde), feu Gisèle, Jeannette (Deny Godbout), feu Pierre, Claire (Marcel Ferland). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel de la Maison Michel Sarrazin pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin ou à la Société de recherche sur le cancer.