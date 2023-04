[À VOIR] Le Drakkar de Baie-Comeau a-t-il été volé?

À l'aube de la deuxième ronde dans la LHJMQ, qui débutera vendredi aux quatre coins du circuit, la question qui est sur toutes les lèvres est la suivante : est-ce que le Drakkar de Baie-Comeau devrait se préparer à affronter les Remparts de Québec plutôt que d'être déjà en train de penser à sa saison de golf?

Lors du septième et ultime match face aux Wildcats de Moncton, mardi, le Drakkar croyait bien avoir mérité son billet pour le second tour lorsque Charles-Thomas Larochelle avait poussé une rondelle derrière le gardien Jacob Steinman. L'officiel Mario Maillet avait toutefois jugé que le but n'était pas bon et, après révision vidéo, l'appel avait été maintenu.

La décision, controversée, a soulevé une vague d'indignation sur les médias sociaux. Le fils de l'entraineur-chef du Drakkar Jean-François Grégoire, Jérémy, avait fait partie de ceux-ci.

Difficile d'être impartial, mais je me demande bien comment ce but a pu être refusé! Bravo aux gars du Drakkar pour leur détermination durant les séries, de vrais Vikings. @DrakkarBAC pic.twitter.com/3zLoKlZ0de — Jeremy Grégoire (@JayGreg32) April 12, 2023

Avec cette reprise, toutefois, il était impossible de déterminer avec exactitude si l'officiel Maillet avait pris la bonne ou la mauvaise décision. La rondelle était-elle immobilisée sous Steinman lorsque Larochelle l'a poussée et, ce faisant, a-t-il commis de l'obstruction sur le gardien?

Toutefois, une autre prise de vue, captée par la caméra de Radio-Canada et diffusée par le collègue François Le Blanc, mercredi, a de nouveau soulevé l'ire des amateurs du Drakkar qui soutiennent que Larochelle n'a pas dérangé le travail du gardien Steinman.

On l'oubliera jamais, inquietez vous pas avec sa !! @LHJMQ pic.twitter.com/wupJlRKsUW — Étienne Soucy (@_EtienneSoucy) April 13, 2023

Un homme de hockey respecté dans la LHJMQ mentionnait ceci au Journal, mercredi: «C'est un but. Ce n'est même pas proche. C'est vraiment triste pour le Drakkar. T'imagines si c'était arrivé à une équipe comme Québec ou Rimouski? Ça aurait explosé!»

Au final, ça ne changera rien. Les Wildcats se préparent à affronter les Mooseheads d'Halifax en deuxième ronde, et ils l'ont mérité. La série face au Drakkar a été chaudement disputée et cinq matchs sur sept sont allés en prolongation, un record de la LHJMQ.

Mais cette décision de Mario Maillet n'a pas fini de faire jaser.