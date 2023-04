LEPAGE, Éliane Giroux



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 avril 2023, entourée de l'amour des siens à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Éliane Giroux épouse de feu monsieur Raymond Lepage. Elle était la fille de feu madame Albertine Bouchard et de feu monsieur Wilfrid Giroux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de L'Ange-Gardien sur l'avenue Royale. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Dianne Laliberté) et Louise (Claude Bergeron) ; ses petits-enfants : Martin Lepage et Nancy Lepage (Guillaume Gagnon) ; ses arrière-petits-enfants : Marc-Olivier et Arianne Lepage, Camille et Billy Bolduc et Raphaël Gagnon ; sa sœur Rita (feu Rosaire Leroux) ; sa belle-sœur Cécile Lepage (feu Jean-Baptiste Lepage) ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Giroux et Lepage et des ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs et ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Giroux et Lepage. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Sainte-Anne pour leurs bons soins, leur dévouement et leur empathie ainsi que le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca