DONAHUE, Hugh



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 1 avril 2023 est décédé à l'âge de 97 ans monsieur Hugh Donahue, époux de feu madame Helen Moran. Il était le fils de feu John Donahue et de feu Helen Tuite. Il demeurait à Vallée-Jonction était originaire de St-Patrice de Beaurivage. La famille vous accueillera, à lavendredi 21 avril de 19 h à 21 h, samedi 22 avril de 9 h à 10 h 30.. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Shirley (Jacques Bélanger), Lawrence (Judith Parent), feu Guy (Claudette Fillion), Diane, Gerald; ses petits-enfants: Adam, Steeve, Stephan, Sandie, Robert, Julie, Berlinda, Leo; ses arrière petits-enfants: Zachary, Meredith, Eric, Kelly-Ann, Alicia, Madaison, Megan, Oceane, Jacob, Armand, James, Lenox. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs Donahue: Mary, Margaret, Agnes, Emma, Susan, Joe, Veronica, Nora, Annie, Rose, Eddy, Berlinda, Robert, Louis; ses beaux-frères et belles-sœurs Moran: Richard, Patricia, Anne, Rita, John, Gérald, Eddie, Austin, Leo. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel de La Villa du Cap et l'Hôpital de Saint-Georges pour les excellents soins prodigués. Également elle tient à souligner la qualité des soins du Dr. Christian Lessard. La direction des funérailles est confiée à la