LABERGE, Jules



Au CHUL, le 21 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jules Laberge, époux de dame Thérèse Amyot. Il était le fils de feu dame Rose-Anna Beaumont et de feu monsieur Rosaire Laberge.La famille recevra les condoléances de 10 h à 11 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil outre son épouse Thérèse; ses enfants : Colette (Claude Lambert), Claire (Claude Plamondon), Madeleine (Francois Meunier), André (Johanne Ross), Pierre-Paul (Hélène Doyon) et Benoit (Chantal Mailloux); ses petits-enfants: Geneviève (Michel Légaré), Audrey (Rémi Perreault), Marlène (Hugues Laberge), Régis (Julie Cantin), Jean-François (Roxanne Pépin), Jean-Daniel (Stéphanie Ross), Chantal (Innocent Boko), Isabelle (Jonathan Soucy), Simon (Jessica Duguay), Guy (Chanelle Legeault) et Mireille (Simon Tanguay). Il était le frère de Lucie m.n.d.a., Paul Émile (Geneviève Decelles), Cécile (feu Jules Lepage), feu René o.m.i., Jeannette (Michel Tessier), Francois (Nicole Boyer) Rita (feu Jean-Yves Lambert), Michel (Marie Giroux), feu Jean-Marie (Noëlla Marcotte), Gisèle (Normand Alain) et Simon Pierre (Maryse Cloutier). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Paul Amyot (feu Marie-Reine Boudreault), feu Raymond Amyot (Rachelle Genest), feu Laurent Amyot (feu Annette Bédard), feu Jean-Guy Amyot (feu Madeleine Laberge), feu Bernardin Amyot (feu Carmelle Côté), Francois Amyot (Monique Beaudry), Stella Amyot (Richard Cantin), feu Huguette Amyot (feu Eric Mitchel), Dominique Amyot (Hélène Painchaud) Céline Amyot (Léo Beaumont), Monique Amyot, feu Geneviève Amyot (Benoit Turcotte),ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/