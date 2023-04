Accusé d'agression sexuelle: Noah Corson n’a pas brisé ses conditions

Accusé dans une affaire de viol collectif allégué qui se serait produit alors qu’il évoluait dans le hockey junior, l’athlète Noah Corson a pu mettre derrière lui jeudi matin une accusation de non-respect d’une condition, au palais de justice de Québec.

Il était reproché à Corson, 25 ans, d’avoir omis de se conformer à une condition qui lui interdisait de communiquer ou d’être en contact avec deux hommes qui étaient également accusés dans le dossier d’agression sexuelle.

Le juge Christian Boulet de la Cour du Québec l’a acquitté de ce chef, disant ne pas détenir la preuve «hors de tout doute» qu’il y a eu contact, et encore moins communication, entre lui et un des deux hommes.

Arrestation

Cette histoire de non-respect de condition remontait à une arrestation de Corson sur la Grande Allée à Québec dans la nuit du 29 août 2021.

Un policier a raconté devant la cour qu’il a abordé ce soir-là Corson et un autre individu pour des vérifications d’usage, car ils étaient amis avec un suspect visé par une plainte à la sortie d’un bar sur laquelle il enquêtait.

Il s’est alors aperçu que Corson ne pouvait pas être en «contact» avec cet individu en vertu d’une promesse dans une autre affaire.

Le juge Boulet s’est cependant rendu aux arguments de la défense, qui a soulevé que le terme «contact» est mal défini et que la preuve ne permet pas d’établir avec certitude la proximité et la position des deux hommes à cet instant, ni s’ils se parlaient.

De plus, l’individu avec qui se trouvait Corson n’a pas pu être identifié à la satisfaction du tribunal, même s’il portait le même nom que celui inscrit sur la promesse signée par l’athlète, a expliqué le juge.

Autre accusation

Rappelons que Corson, fils de l’ancien des Canadiens Shayne Corson, est visé par une accusation beaucoup plus grave d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne, contre une plaignante de moins de 16 ans.

Selon ce que rapportait Radio-Canada en décembre, les gestes auraient eu lieu en 2016 à Drummondville. Trois jeunes hommes, dont deux portaient les couleurs des Voltigeurs de Drummondville, auraient participé à une activité sexuelle avec une adolescente de 15 ans au domicile de cette dernière, sans son consentement.

Deux des impliqués, qui étaient mineurs lors des faits et ne peuvent être nommés, ont plaidé coupables aux accusations portées contre eux. Le troisième impliqué, Noah Corson, a plaidé non coupable et devrait subir un procès au début 2024.

L’athlète de 25 ans a annoncé qu’il prenait une pause du sport après la médiatisation du dossier, lui qui était notamment membre du Thunder de l’Adirondack, dans la ECHL.