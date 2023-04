MARCOUX, Jacques



Paisiblement et entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 31 mars 2023, est décédé à l'âge de 90 ans, monsieur Jacques Marcoux, époux en premières noces de feu dame Simone Coulombe, en secondes noces de feu dame Jacqueline Kaine et en troisièmes noces de dame Micheline Dussault. Il était le fils de feu Dame Lucienne Roy et de feu monsieur Louis-Philippe Marcoux et demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 8h30 à 10h30.et de là, un cortège ira déposer son corps pour un dernier repos, au cimetière Belmont. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses enfants : Richard (Ann Watters), Hélène (Jean Drolet), Linda (Pierre Corbeil), Ghislain (Sylvie Demers) et Jacob; ses petits-enfants : Cynthia Breton (Jean-Sébastien Dufour), David Marcoux (Valérie Dubé), Andréeann Marcoux (Bruno Prud'homme), Laurence Corbeil et Kim Marcoux; ses arrière-petits-enfants : Félix-Antoine, Alexandre, Thomas, Raphaëlle, Frédérique, Ève et Léna ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses nombreux ami(e)s personnels et ses amis de tous les organismes dont il a fait partie. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD La Vigi pour les bons soins prodigués ainsi qu'un merci spécial à toute l'équipe de l'unité de gériatrie et de soins palliatifs du troisième étage du pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval pour les soins exceptionnels et leur accompagnement. Jacques Marcoux a eu une prolifique carrière et le bénévolat a toujours été au cœur de sa vie. Il a notamment ouvert le site de Radio-Canada à Québec, il fut Chevalier fondateur du Conseil de Cap-Rouge, président de la Société historique du Cap-Rouge, très impliqué au sein du C.A. des caisses Populaire de St-Yves et de Sillery durant de nombreuses années; il a aussi œuvré auprès de l'ACDI dans la reconstruction de la station de télévision nationale de Trinidad. Grâce à toute l'équipe dévouée et à l'aumônier militaire, monsieur Marcoux a pu recevoir les derniers sacrements de la part d'un Sire chevalier, titre qu'avait aussi monsieur Marcoux et dont il était très fier.