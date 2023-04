HAMEL, André



À la Maison Marie-Pagé, le 26 mars 2023, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédé monsieur André Hamel, époux de feu madame Hélène Dorais, fils de feu madame Rose-Emma Courtois et de feu monsieur Wilfrid Hamel. Il demeurait à Victoriaville.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :Il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie Hamel (Cesar Vega) et François Hamel (Josée Fortin); ses petits-enfants: Liana, Gabrielle, Catherine et Kevin; son frère: Jean-Claude Hamel (Diane Thibodeau); sa belle-soeur Marguerite Lemay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont sa très chère amie Monique Cloutier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Marie Pagé. Des formulaires seront disponibles sur place.