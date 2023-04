MARCOTTE, Jacqueline Roy



À sa résidence, le 20 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée, subitement, madame Jacqueline Roy épouse de feu monsieur Yvon Marcotte, fille de feu monsieur Alphonse Roy et de feu dame Cécile Breton. Elle demeurait à Saint-Basile de Portneuf mais était native de Lévis. Madame Roy laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Louis-Georges, feu Alda (feu André Busque), Dorothée (Antoine Gilbert), François (Liane Daigle), Louise, feu Jacques (Lisette Gagné), Georgette (André Bussière), feu Jean et Lucie (Gilles Boulanger); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcotte: feu Marcel (feu Réjeanne Tessier), feu Thérèse (feu Julien Leclerc), feu Maurice (Florence Julien), feu Yolande (feu Alphonse Matte), feu Gilbert, feu Armande (feu Claude Marcotte), Pierre (Diane Plamondon), feu Bruno (Dany Rivard), Henri (Jacqueline Plamondon) et Louise (Réal Déry) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil monsieur Richard St-Mars et son épouse Ginette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 12h à 14h.Les cendres seront inhumées au cimetière de St-Basile à une date ultérieure. Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 15 avril 2023 à 14h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet voir la cérémonie. Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira, au Centre d'aide pour animaux sauvages S.O.S. Miss Dolittle ou à tout autre organisme d'aide ou de protection des animaux.